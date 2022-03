Un canto per la luce della pace

"CONCERTO PER LA LUCE DELLA PACE"

Quando: 03/04/2022 ore 17:30 Chiesa di S. Maria Assunta a Orgiano

CONCERTO PER SOLI, CORO, PIANOFORTE, VIOLINO, VIOLONCELLO

Pianoforte Stefano Bettineschi

Violino Sabrina Giacomelli

Violoncello Enrico Maderni

Dirige M° Antonio Zeffiro



"In principio era la luce"

Da nobis pacem - F. Mendelssohn

Coro - Violino - Violoncello e Pianoforte

Awake my soul (E. Hagenberg) - Pianoforte e Coro

Laudate Dominum - W.A. Mozart - Soprano e Coro



"Le tenebre non l'hanno accolta"

Magnificat (M. Frisina)

Lully lulla (P. Stopford)

O love (H. Hagenberg)



"Intermezzo"

Liebesleid n.2 (F. Kreisler)

Violino - Violoncello - Pianoforte



"Ma la luce continua a splendere"

Preghiera di San Francesco (Delgado)

Alto e glorioso Dio (Frisina)

Dell'aurora tu sorgi più bella (M. Ruggeri)



"...e porterà nuovamente la speranza"

Alleluia (Hagenberg)

You raise me up (J. Groban)



Info: 3462494599 (Marco)