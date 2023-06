Un cammino incantato, tra misteri d'arte e segreti passaggi d'acqua

Un itinerario all'insegna della meraviglia e dello stupore, che condurrà attraverso antiche contrade, dove ancora si respirano le atmosfere e le suggestioni dei popoli che per primi le abitarono. Di loro, restano oggi tracce d'arte e architettura del tutto singolari e affascinanti, enigmatiche e ancora avvolte in un alone di mistero.

Lungo vie d'acqua e attraverso fitti boschi, l'incanto proseguirà, fino alla suggestiva Cascata dei Papalini, una delle più belle dell'Alto Vicentino.

Ma la meraviglia non sarà ancora finita, perché si potrà perfino varcare la magica porta dietro la cascata e immergersi a pieno nella fiaba.



