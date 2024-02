"Un amico come lui", la passione di Boso Roi per Vicenza

Questo evento è dedicato alla commemorazione del centenario della nascita del Marchese Boso Roi, è in programma il 23/02/2024 alle ore 17:00, presso la Biblioteca Internazionale "La Vigna". Sarà arricchito da testimonianze che riflettono le sue profonde passioni per Vicenza. Tra i temi trattati, saranno approfonditi gli interessi del Marchese legati alla gastronomia e alla convivialità, all'associazionismo sociale e culturale, alla musica e alla botanica. Un'occasione unica per celebrare la memoria di una figura così poliedrica e significativa per Vicenza.

L'incontro è organizzato congiuntamente dall'Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Vicenza e dal Rotary Club di Vicenza.



INTERVENTI



Introduce Raffaele Cavalli, Presidente Rotary Club Vicenza



Intervengono



Antonio Di Lorenzo, L’uovo di Boso



Marino Breganze de Capnist, Il Marchese rotariano



Cesare Galla, Il Musicofilo



Francesco Soletti, La Nerina del Marchese



Modera Paolo Portinari, Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE



In presenza, è gradita la registrazione: https://bit.ly/3OKSdFy