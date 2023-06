Tutti in malga, latte, mucche e formaggio

Evento speciale

Domenica 9 Luglio ore 15.30-18.30

Un'esperienza che porterà grandi e piccini alla scoperta di uno dei mestieri più antichi: quello del malghese e del casaro!

Il malghese accompagnerà alla scoperta della sua malga. Scopriremo lo stile di vita di un malghese, come si gestisce una malga e ci cimenteremo anche nella mungitura a mano! Poi, guidati dalle sapienti mani di chi questo mestiere l’ha fatto per una vita, impareremo i segreti per fare un ottimo formaggio.

E per concludere... merenda in compagnia!



Ritrovo ore 15:30 presso la sede del Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" (Viale della Vittoria, 1 Asiago).

SPOSTAMENTO CON MEZZO PROPRIO.



Costo: 15 € adulti, 10 € bambini con più di 6 anni e 3,50 € bambini con meno di 6 anni.

MINIMO 5 E MASSIMO 25 PARTECIPANTI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Prenotazioni presso il Museo Naturalistico Didattico “Patrizio Rigoni” o presso lo IAT o al seguente google form: https://forms.gle/Tu9UQ67W3Wc1h8YS6



Contatti Museo

mail: booking@museonaturalisticoasiago.it

tel: 0424600256

sede: Viale della Vittoria, 1 Asiago



Contatti IAT

mail: info@asiago.to



sede: Piazza Carli, 1 Asiago