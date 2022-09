Turismo dell’olio veneto dop: escursione e degustazioni al frantoio olive di Barbarano

Sabato 01 ottobre 2022 - INIZIATIVA GRATUITA - Frantoio Olive Barbarano - roccia, sole e vento gli amici dell’olivo

ore 8.30 partenza escursione

ore 11.00 visita guidata in frantoio e degustazione

PERCORSO VISITA

Montepiano, Sammartin (Comune di Barbarano-Mossano)

L’itinerario si snoda nel comune di Barbarano/Mossano Vicentino, nella zona in cui si trova il Frantoio Olive Barbarano, per permettere la visitazione degli olivi, alcuni aspetti peculiari del paesaggio berico e diversi siti di carattere storico e culturale.

INFO TECNICHE

Tempo totale escursione 2 h e 30'

Dislivello totale positivo + 250 m

Tipologia percorso T/E Lunghezza 4,7 km

Fondo misto sterrato, asfalto

La visita accompagnata con Guida Ambientale Escursionistica (GAE) prevede anche una presentazione sulla geomorfologia del territorio, il racconto sulle tradizioni olivicole di Barbarano, le peculiarità dell’olio Berico.

OBBLIGO di PRENOTAZIONE



Progetto a cura del Consorzio di Tutela Olio Extravergine di Oliva Veneto