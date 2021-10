Troades, teatro corporeo ispirato all’opera di Euripide

Schio Teatro Ottanta presenta lo spettacolo teatrale "TRÓADES" teatro corporeo ispirato all’opera di Euripide.



Non è fatto di parole questo spettacolo. Il linguaggio comunicativo è il corpo che agisce sullo sfondo della vicenda disumana della guerra di Troia. In scena muscoli, fiato, sudore, energia e sofferenza alla scoperta dell’espressività del corpo come mezzo privilegiato di condivisione e relazione.

L’idea dello spettacolo prende origine da un instancabile lavoro di ricerca e sperimentazione condotto dagli attori di Schio Teatro Ottanta e poi concretizzato in un laboratorio teatrale che ha avuto tra i suoi obiettivi quello di sviluppare la sensibilità nei confronti di ciò che ci circonda (persone, ambiente, oggetti), la percezione del movimento (individuale e di gruppo), la capacità di agire e reagire organicamente (corpo, mente, emozioni).



Green Pass obbligatorio | Prenotazione consigliata tramite link o QR



Spettacolo del 29 ottobre 2021 prenotazione tramite link: https://tinyurl.com/kc5hstsz

Spettacolo del 30 ottobre 2021 prenotazione tramite link: https://tinyurl.com/5dr3zpbz

Spettacolo del 31 ottobre 2021 prenotazione tramite link: https://tinyurl.com/7zfru658



Informazioni:



Organizzazione nel pieno rispetto della normativa di emergenza sanitaria vigente.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...