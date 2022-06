Trissino Music Festival: Voglio tornare negli anni '90, tributo a Vasco e Dire Straits

Trissino Music Festival evento musicale a 360°, dopo dieci anni di musica con la Festa per lo Sport , a Trissino arriva un nuovo brand per i giovani e non solo: musica per tutti i gusti , dalla discoteca ai live ai concorsi di bellezza.

Le serate di Trissino Music festival

16 giugno : Voglio tornare negli Anni 90. Uno show unico, incredibile, emozionante. Un progetto che sta spopolando in tutta Italia. Gigi d'Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona. Tutti gli artisti che ci hanno fatto ballare negli anni 90 ritorneranno in un'unica grande nott.

EFFETTI CO2

FIAMME

CORIANDOLI

STELLE FILANTI

ANIMAZIONE

LASER

17 giugno : Yano Music Machine - Dj Yano

18 giugno : Diapason - tributo Vasco Rossi. La grande musica del Blasco suonata e cantata dalla Band più gettonata d'Italia

19 giugno : Cafè Racers - tributo Dire Straits

Durante la manifestazione saranno presenti pizzeria e rosticceria per deliziare i palati.

Non sono necessarie prenotazioni per tavoli e per accedere all'evento.

DOVE

c/o Piazzale Pala Sinico Trissino (VI)