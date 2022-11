Trioism, concerto jazz: Monk, Mingus, a Palazzo Cordellina

Lorenzo Cucco, Michele Zanasi e Francesco Mascolo ripercorrono l'esperienza del celebre trio di Paul Motian, esplorando le possibilità dell'inusuale formazione bassless.

Il repertorio proposto è costituito da standards di Thelonious Monk, composizioni originali del chitarrista e alcuni classici legati a Motian.



THELONIOUS MONK (1917/1982)

Misterioso

Off Minor

We See

Pannonica



CHARLES MINGUS(1922/1979)

Duke Ellington's Sound of Love



BILL FRISELL (1951)

Throughout



MICHELE ZANASI (1998)

Avvio formattazione

L'ultimo canto di Ligea

Biglietto di ritorno



Lorenzo Cucco, sassofono tenore

Michele Zanasi, chitarra elettrica

Francesco Mascolo, batteria

Studenti della classe di Jazz del Conservatorio "A. Pedrollo"



Evento programmato nell'ambito della rassegna "I sabati musicali" organizzata dal Conservatorio "A. Pedrollo" in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana