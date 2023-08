Trimode live alla cantina Io Mazzucato

Continua il ciclo " L'AperiVino in Vigna- Degusta in cantina " proposto da ioMazzucato di Breganze. Domenica 27 agosto sarà a cura dei Trimode con il loro repertorio acustico pop/roc a 360°. Il perfetto connubio tra musica, vino e prodotti locali, vi offrirà il mix imperdibile per un aperitivo assolutamente TOP, mai come in questo caso, davvero per tutti i gusti!

E se piove? Niente paura, c'è una stupenda sala al coperto e la festa sarà garantita

Start live ore 18:00