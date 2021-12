Tributo alla immortale band AC/DC al Mamaloca

Con i loro riff primordiali e le loro cavalcate selvagge, gli australiani AC/DC rifondarono l'hard-rock. L'iniziale matrice rhythm and blues fu la spinta decisiva, prima che si trascinassero nel calderone del metal.

A metà anni Settanta furono in grado di fare punto e a capo e di rifondare così il genere architettato dagli inglesi Deep Purple. Una band, gli AC/DC, che resterà nella storia del Rock.

MARTEDÌ 7 DICEMBRE ore 22.30

Uno spettacolo unico gli AC/DC proposti live dagli Real Tribute al Mamaloca di Via Pasubio. Come in un teatro fatto di sudore, rock e volumi ad alto voltaggio, la band trasporta lo spettatore direttamente in un viaggio lungo la "highway to Hell", passando per un "back in black" attraverso il "thunderstruck" facendolo arrivare direttamente a sognare, riproponendo i grandi live del passato come Donington, Buenos Aires, Madrid, Monaco.

Insomma lo scopo assoluto e farvi vivere la scarica di adrenalina e la potenza che solo gli ACDC riescono farvi provare dal vivo durante il loro showtime.