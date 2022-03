Tributo ai Pearl Jam al bar Porteghetto

Negli anni 90 molti avrebbero ucciso per Eddie Vedder, il frontman dei Pearl Jam, era adorato dai giovani, la rabbia ha reso immortali i loro primi tre dischi

Assieme a Nirvana, Soundgarden, Alice In Chains sono stati i maggiori esponenti del Seattle Sound.

Al bar Porteghetto di Sossano venerdì saranno in concerto iThe White Tape, una delle più importanti tribute band del gruppo di Seattle. Farà riascoltare le hit dei Pearl Jam e porterà il pubblico in un viaggio musicale che parte da Ten per arrivare alle ultime uscite.

È stata recentemente selezionata da Grunge Magazine di Seattle come UNICA BAND ITALIANA assieme ad altre 10 band provenienti da tutto il mondo per la registrazione di un tributo all'album Ten primo disco dei PEARL JAM.

VENERDÌ 1/4/2022 DALLE ORE 21:30

TRIBUTO AI PEARL JAM con THE WHITE TAPE

PRENOTA IL TUO TAVOLO AL LOCALE:

348 2216085 oppure 348 4463940

Bar Centrale Al Porteghetto Sossano