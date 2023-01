Tributo ai Nomadi all'Enfant Prodige

La birreia Enfant Prodiger di Levà di Montecchio Precalcino venerdì sera propone un concerto che è un tuffo nel passato, un tributo ai Nomadi.

I Nomadi nascono nel 1963 tra Reggio Emilia e Modena, su iniziativa del tastierista Beppe Carletti e del cantante Augusto Daolio, due anni dopo c'è l'incontro con Francesco Guccini, che collaborerà con loro per il brano "Dio è morto", primo grande successo del gruppo: il brano, censurato dalla radiotelevisione di Stato, passa invece a Radio Vaticana, e proprio nel Vaticano, qualche tempo dopo, i Nomadi si esibiranno, quale primo gruppo pop italiano.

TOCCO AL CUORE - TRIBUTO AI NOMADI

Band tributo agli storici Nomadi, formato da un gruppo di musicisti uniti dalla passione per la musica della leggendaria band Italiana.

Enfant Prodige Pub - RistoGrill, Music & Drinks.

I sorrisi all'Enfant Prodige sono di casa, ambiente familiare e simpatico.

Si beve birra, naturalmente. Un'ampia selezione di freschissime birre alla spina di qualità.

La pizza, bruschette, i fritti, gli hambuger e gli altri piatti di Enfant Prodige creati con passione e con prodotti freschi rendono questo locale speciale.

VENERDÌ 3/2/2023 ALLE ORE 21:30

TRIBUTO AI NOMADI by TOCCO AL CUORE

ENFANT PRODIGE

Via Vignole, 2, Levà (VI)

Per info e prenotazioni: 348 4160831