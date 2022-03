Tributo ai Litfiba con Stati Liberi al Porteghetto

Un tributo alla band di Piero Pelù è in programma sabato sera al bar Centrale al Porteghetto di Sossano.

Piero Pelù è l’iconico frontman dei Litfiba, una delle più influenti rock band italiane. La band si è formata a Firenze sull'ondata anglofona della new-wave, con un suono anni ottanta e una vena di “wave rock mediterranea” è stata capace di coniugare il fascino etnico dei suoni del sud con delle atmosfere dark.

A riproporre i successi dei Liftiba in una serata a tutto rock ci pensa il gruppo degli Stati Liberi.

Gli Stati Liberi nascono con l'ambizione di proporre un tributo alla Rock Band Fiorentina, unica nel suo genere e nel panorama "Made in Italy". La band pone particolare attenzione all'esecuzione dei più importanti pezzi in versione STUDIO/LIVE che hanno contraddistinto il Rock nel Nostro Paese, dai primi successi più indipendenti fino alle hit più famose/recenti, supportando gli arrangiamenti con l'utilizzo di strumenti etnici tipici del sound "Litfibiano".

SABATO 5/3/2022 ALLE ORE 21:30

Bar Centrale al Porteghetto di Sossano

- Locale ufficiale Guinness

- scelta di birre artigianali in Cask, in bottiglia e alla spina. Alla spina scelta di birre belghe inglesi e ceche in carboazoto

- enoteca con vasto assortimento di vini italiani e dal mondo

- hamburger con carne nostrana con pane del fornaio

- panini con pulled pork, baltimora pit beef, special fried, club sandwich

- stinchi, ribs, taglieri misti, piatti veloci, zuppe

Tutto da degustare nelle serate degli eventi.

Prenotazioni e informazioni: 348 2216085 oppure 348 4463940