Tributo agli indimenticabili Police al Porteghetto

Sabato 13 aprile 2024 alle 21:30, il Bar Centrale al Porteghetto di Sossano diventerà il palcoscenico per un tributo alla leggendaria band The Police, con la performance di "The Police Project". La tribute band, nota per la sua fedeltà alle sonorità originali e per il frontman dalla voce incredibilmente simile a quella di Sting, promette di regalare agli appassionati uno spettacolo di alta qualità che riporterà alla mente i successi intramontabili di The Police come "Roxanne", "Every Breath You Take" e "Message in a Bottle".

Per l'occasione, il Bar Centrale al Porteghetto punto di ritrovo per gli amanti delle birre di qualità, offre una vasta selezione di birre artigianali ceche, belghe e inglesi, sia alla spina che in bottiglia e lattina. Non mancheranno le proposte gastronomiche, tra cui gustosi hamburger di carne nostrana, panini gourmet, bruschette e focacce, per accompagnare al meglio la serata.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il locale al numero 348 2216085,