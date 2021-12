Tributo agli Alice in Chains a Sossano

Gli Alice In Flames nascono per farvi rivivere quella che è stata una delle più grandi ed influenti band del rock moderno: Gli Alice In Chains.

Un omaggio professionale, unico e di impatto al gruppo di Layne Rutherford Staley, grande cantante e voce della band storica statunitense. Somiglianza vocale assoluta a Layne.

In programma domenica al Bar Porteghetto a Sossano

- Locale ufficiale Guinness

- scelta di birre artigianali in Cask, in bottiglia e alla spina. Alla spina scelta di birre belghe inglesi e ceche in carboazoto

- enoteca con vasto assortimento di vini italiani e dal mondo

- hamburger con carne nostrana con pane del fornaio

- panini con pulled pork, baltimora pit beef, special fried, club sandwich

- stinchi, ribs, taglieri misti, piatti veloci, zuppe

SABATO 18/12/21 ALLE ORE 22:00

ALICE IN CHAINS TRIBUTE BAND con ALICE IN FLAMES live al Bar Porteghetto

Via San Sepolcro, 2, Sossano VI.

Tel. 348 2216085 oppure 348 4463940

AGENZIA ORGANIZZAZIONE CONCERTI: BIG TUNA MGMT

Entertainment & Booking Agency