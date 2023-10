Tributo agli AC/DC al Qubò

Gli AC/DC sono una delle band rock più iconiche e influenti di tutti i tempi. Originari dell'Australia, hanno conquistato il mondo con hit indimenticabili come "High Voltage", "Back in Black", "Thunderstruck" e "Highway to Hell". La loro energia inarrestabile e le performance live hanno guadagnato loro milioni di fan in tutto il mondo.

In omaggio a questa leggendaria band, i BALLBREAKER, una delle migliori tribute band italiane, si esibiranno al Qubò in un concerto speciale. La scaletta della serata prevede oltre 2 ore di musica, con tutti i classici degli AC/DC, compresi quelli dell'era Bon Scott. E per i fan più accaniti, ci saranno anche alcune sorprese!

Dettagli dell'Evento:

Qubò - Via Meucci 44, Costabissara (VI)

Data: Domenica 22 ottobre

Orario: A partire dalle 18.00

Offerte Speciali: Per l'occasione, saranno disponibili deliziose costine in salsa BBQ, hamburger, hot dog e, naturalmente, birra a fiumi.