Tributo a Marco Mengoni per la Festa della Donna

Venerdì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, il The BIG - Vicenza invita tutte le donne per una serata di grande musica, con le hit di Marco Mengoni. "I Guerrieri", propondono un tributo dedicato all'amatissimo artista italiano Marco Mengoni, che ha incantato il pubblico di Sanremo e di tutta Italia con le sue performance.

Per rendere l'esperienza ancora più confortevole, è possibile prenotare una cena e seguire il concerto in comodità. Un contributo simbolico di 2,5 € è richiesto per il sostegno della musica dal vivo.

A completare l'atmosfera ci sarà la DJ Rita Pagano, che accompagnerà l'inizio e la fine della serata con la sua selezione musicale. Vi invitiamo a segnare questa data e a trascorrere insieme la serata in musica.