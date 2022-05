Tributo a Bruce Springsteen alla Bierstube Treff di Vicenza in Viale Verona a Vicenza.

Le canzoni che verranno suonate sono state selezionate secondo un criterio che consente all’ascoltatore di effettuare un percorso cronologico di crescita sia umana sia artistica di Bruce, vengono reinterpretate e riarrangiate, da ognuno dei componenti la band per la propria parte, cercando di utilizzare ed evidenziare le proprie caratteristiche e peculiarità artistiche.

VENERDI' 13 MAGGIO 2022 ore 21:30 SERATA TRIBUTO A BRUCE SPRINGSTEEN!

“Bruce Springsteen è uno dei musicisti più amati al mondo – e l’Italia non fa eccezione – ma è un musicista d’un tipo particolare: perchè è prima di tutto uno storyteller, un raccontatore di storie. Ogni sua canzone racconta la vita, o l’episodio decisivo della vita, di un ragazzo, di una donna, di una coppia, di un padre e un figlio; ogni sua canzone racconta un angolo degli Stati Uniti d’America, una strada, un deserto, un paese, una città.”

Free Redemption, band semi-acustica nata nel giugno del 2015, si prefigge di mettere in evidenza questo aspetto dell’immenso lavoro artistico di Bruce Springsteen: non è un tributo al personaggio, al mito, ma bensì un tributo alle sue canzoni, ai suoi testi e alla sua poetica.