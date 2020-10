Tribute band di Elisa allo Stra

Venerdì sera allo Stra di Dueville la GIOBAND tribute band Giorgia in concerto.

Un tributo emozionante per una delle cantanti italiane più amate nel panorama nazionale. Una carellata dei suoi più grandi successi e di brani meno noti, da scoprire in questo live.

Venerdì 16 ottobre 2020 alle ore 21

Prenotare il tavolo cena

Piatti a base di carne, pesce o vegetariani, le pizze in pala e le bruschette, le insalatone e molto altro!

Posti limitati.

STRA Via Marosticana 229 Dueville, tel. 0444 592517