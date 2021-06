Trekking tra Fiabe e i Mulini di Mossano

Dovemiporti con le sue guide ti accompagneranno in questo magico trekking ad anello dove non mancheranno storie e curiosità legate al territorio, grandiosi panorami, la bellezza di un paesaggio che ricorda le tradizioni d'altri tempi e per finire una rinfrescante “ombretta” alla veneta in un locale tipico!

Quando: Domenica 13 Giugno 2021

Ritrovo: ore 09.00 presso parcheggio in via Giuseppe Garibaldi 16 a Mossano (vicino alla chiesa)

Fine escursione: entro le ore 13.00

Durata: 3ore (soste escluse)

Lunghezza: 8 km

Dislivello+: 400m

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 di sabato 12 giugno 2021. Info al 379-1676840

Saranno tenute in considerazione solo le prenotazioni pervenute tramite opportuno modulo.

L'escursione sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e secondo le norme in atto per l'emergenza Covid-19.

Il programma potrà subire delle variazioni in caso di necessità e ad insindacabile giudizio dell'organizzazione, considerando anche i possibili sviluppi dell’emergenza sanitaria in atto. In caso di condizioni meteo avverse l’escursione è rinviata a data da destinarsi.

