Trekking sull’Altopiano di Asiago e pranzo in Malga

Con questa escursione si va a percorrere una parte dell’affascinante Giro delle Malghe di Caltrano, sul versante sud-occidentale dell’Altopiano di Asiago.

Partenza nei pressi di Malga Fondi per un itinerario ad anello, che farà immergere in rigogliosi boschi di abeti e faggi, attraversando vasti prati e pascoli. Ma la vera chicca di questo itinerario saranno i panorami, che si riveleranno all’improvviso lasciando senza fiato. Raggiunta Bocchetta Paù, sosta per uno spuntino con vista sulla Val d’Astico e sulla pianura veneta, per poi riprendere in direzione Malga Foraoro, dove ci sarà il pranzo con i prodotti tipici e i fantastici panorami della vallata sottostante. Un itinerario davvero suggestivo, specialmente in questo periodo, in cui i pascoli si svuotano e i turisti si diradano: la stagione dell’alpeggio è giunta, infatti, al termine e le mandrie fanno ritorno in pianura. Sarà quindi un’ottima occasione per parlare dell’antica pratica della transumanza, salutando l’estate e godendo dei primi colori dell’autunno, in una giornata all’insegna del benessere!

Trekking sull’Altopiano di Asiago & Pranzo in Malga

Domenica 26 settembre

Dalle ore 10:00 alle ore 16:30



Confidando nel bel tempo, è previsto il pranzo in Malga all'aperto, per cui non sarà necessario il green pass. Diversamente, in condizioni meteo meno favorevoli, pranzeremo all'interno, per cui sarà obbligatorio averlo. Vi avvertiremo per tempo.

Info Tecniche

Difficoltà: facile

Lunghezza: 11 km

Dislivello: 300 m

Chi Può Partecipare

Itinerario di livello facile adatto a tutti, comprese famiglie con bambini da 8 anni in su abituati al cammino.

Per chi volesse venire accompagnato dal proprio cane, vi chiediamo gentilmente di segnalarcelo in fase di prenotazione in modo da valutarne l’idoneità.

Abbigliamento e Attrezzatura

Vestirsi a strati

scarpe da trekking

k-way o poncho impermeabile

copricapo

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

zaino

pranzo al sacco

snack

acqua (1,5 litri)

medicine personali

creme solari

mascherina, gel disinfettante

Luogo di Ritrovo: ore 10:00 parcheggio di Bocchetta Granezza, Strada Monte Corno, Lusiana VI

Evento in collaborazione con Chiara Bertacco, guida ambientale escursionistica.

Iscrizioni e informazioni: Chiara: 3406118758

Quota

Adulti - Escursione & Menù completo*: €51,00

Adulti - Escursione & Menù ridotto*: €43,00

Adulti - Escursione & Menù panino*: €39,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti - Escursione & Menù completo: €38,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti - Escursione & Menù ridotto: €30,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti - Escursione & Menù panino: €26,00

Bambini fino agli 8 anni compiuti - Escursione gratuita. Menù panino: €14,00 o Menù bambino: €12,00

La Quota Comprende:

n.1 Guida Ambientale Escursionistica

n.1 Accompagnatore Turistico

Pranzo in malga a scelta tra:

*???ù ????????: primo piatto, tagliere, dolce, caffè, grappino, succo di mela/birra piccola/un quarto di vino e acqua

*???ù ???????: piatto di affettati misti formaggi e polenta, 1/2 porzione di primo, dolce, caffè, succo di mela/birra piccola/calice di vino e acqua

*???ù ??????: panino, dolce, caffè, succo di mela/birra piccola/calice di vino e acqua

*???ù ???????: piattino di affetti, polenta e formaggio, dolce, succo di mela e acqua

Vi chiediamo di segnalarci al momento dell'iscrizione eventuali intolleranze/allergie alimentari

La Quota Non Comprende:

trasporto

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Chi Accompagnerà

Chiara Bertacco - Guida Ambientale Escursionistica

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzatrici e Accompagnatrici turistiche

Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

Chiara: 3406118758

Alice: 3495805310

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/MTTQNWLNbNMenaEZ6

Chiusura Iscrizioni

Entro le 18:00 di sabato 25 settembre

L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.

Regolamento

L'iscrizione e la partecipazione all'escursione prevede la lettura e l’accettazione del regolamento presente nel form d'iscrizione.

L'escursione sarà svolta a numero chiuso e in sicurezza, in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante).