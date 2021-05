Trekking sui Colli Berici con botanico

A Lumignano tra rocce a groviera, bisi e fiori nei Colli Berici accompagnati dal prof. Scortegagna, esperto botanico.

Dalla la chiesa dopo un breve tratto si abbandonano le ultime case e ci si immerge nella vegetazione in vista dell'eremo di San Cassiano, incastonato nella roccia. Si risale poi la collina lungo un verde e suggestivo scaranto fino a sbucare su un pianoro con dolci doline e alcuni campi coltivati. Con un ultimo sforzo si raggiunge la cima, con la croce in pietra e ci si ferma per il pranzo a sacco.

Ritorniamo per un po' sui nostri passi rimanendo in quota fino ad imboccare una carrareccia che scende tra i vigneti.

Prima di ritornare in paese percorriamo (con un un po' di attenzione!) alcune tracce nel bosco che ci portano all'imboccatura di alcune priare abbandonate e di alcune grotte, di cui la più bella viene chiamata la Grotta del tesoro.

Per tutto il percorso saremo alla ricerca della sassifraga berica in compagnia di Silvio, un botanico che ci parlerà della ricca vegetazione della zona.

16 maggio 2021

Ore di cammino: 5 ore

Lunghezza del percorso: 13 km circa

Dislivello: 500 m

Difficoltà: facile/medio

Trasporti: con mezzi propri

Ritrovo

Andata: Ritrovo la mattina del 16 maggio ore 8,00 a Schio (VI) al parcheggio di P.zzale Divisione Acqui (vicino stazione dei pullman) o altri ritrovi in accordo con l’AMM. Ore 9 Piazzale Mazzaretto vicino chiesa Parrocchiale di Lumignano.

Ritorno: Fine attività ore 15 e 30 circa. Rientro a Schio per le ore 17,00 circa.

Costo a persona di 25 euro comprensivo di:

1) Costo dell’accompagnamento e delle spiegazioni del prof. Silvio Scortegagna;

2) Costo dell’accompagnatore di media montagna.

Esclusi:

1) I viaggi di andata e ritorno;

2) Il pranzo al sacco.

Equipaggiamento:

scarpe basse da escursionismo con buone suole, giacca antivento, pantaloni lunghi comodi, pile, berretto, eventuali indumenti anti-pioggia, pranzo al sacco e borraccia da un litro.

L'evento potrà subire delle modifiche a seconda delle condizioni meteo.

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI

Lanaro Guido Antonio:

accompagnatore di media montagna collegio guide alpine del Veneto - Maestro di sci alpino

Telefono o Whatsapp cell.: 349 4649268

Pagine Facebook: @Camminareinitalia e @Guido Antonio Lanaro

Gruppo Telegram: https://t.me/camminareinitalia