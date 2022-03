Prezzo non disponibile

Escursione invernale in Altopiano dei Sette Comuni (VI), accompagnata da geologo e guida ambientale, con temi storici, geologici e naturalistici.

Passeggiata sulla cima Mandriolo per ammirare i panorami dell'Altopiano e dei Lagorai in veste invernale.

Si parlerà di geologia, ambiente, attività antropiche, ma soprattutto storia, la storia della Grande Guerra, gli eventi principali in altopiano di Asiago e le conseguenze del conflitto.

DOMENICA 27/3/2022 DALLE ORE 09:30 ALLE 15:00

Trekking invernale in Altopiano di Asiago

Ritrovo ore 9:30 presso la località Rifugio Malga Larici da Alessio, Asiago (VI).

Attrezzatura: abbigliamento comodo a strati, Pantaloni impermeabili o ghette, giacca/guscio impermeabile, scarpe da trekking o comunque antiscivolo, cappello, guanti e occhiali , qualche snack e scorta di liquidi (meglio caldi). Possibile noleggio ciaspole e bastoncini (15€)

Difficoltà: media, 400 m, possibile estensione a cima Larici (+200 m), 4-5 ore a ritmi blandi.

Costo: 20€ adulti, ragazzi under 14, 9€.

Conferme entro il venerdì al 25 marzo telefonando al 347-0021458 o marcodezuani@kailas.it. Minimo 6- max 12 partecipanti. Attività all'aperto senza obbligo di green pass.

Ci sarà infine la possibilità di gustare prodotti tipici in rifugio su prenotazione, sempre nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Evento di Sea-land travels