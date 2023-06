Trekking e pic nic in Val Formica

Escursione guidata

Venerdì 7 Luglio ore 9.30-16.00



Anche quest'anno ritorna "PIC-TREK-NIC", ovvero un misto tra trekking e pic nic in natura.

La guida porterà in Val Formica, circondati da pascoli verdissimi tra tantissime mucche vivono altrettante marmotte che non sarà difficile scorgere qua e là. Immersi in una stupenda valle, tranquilla e soleggiata, si impara a conoscere il territorio altopianese con le sue piante e i suoi animali e potremo, inoltre, gustare è possibile gustare i panini o pranzare in un tipico rifugio montano.



L'escursione si svolgerà tra sentieri di montagna e strade sterrate con un percorso medio-facile, con dislivello inferiore ai 300 m, adatto alle famiglie.

Età consigliata: 6+ - anni.



Da portare con sé: scarponcini da montagna, vestiario a strati, acqua, un eventuale merenda e pranzo al sacco, cappellino, crema solare. Consigliati i pantaloni lunghi.

NO PASSEGGINI



Ritrovo ore 9:30 presso la sede del Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" (Viale della Vittoria, 1 Asiago).

SPOSTAMENTO CON MEZZO PROPRIO



Costo: 8 € intero, ridotto 5 €

MINIMO 5 E MASSIMO 20 PARTECIPANTI AD ESCURSIONE

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA, specificare se si vuole mangiare in rifugio.



Prenotazioni presso il Museo Naturalistico Didattico “P. Rigoni” o presso lo IAT o al seguente google form: https://forms.gle/Tu9UQ67W3Wc1h8YS6



Contatti Museo

mail: booking@museonaturalisticoasiago.it

tel: 0424600256

sede: Viale della Vittoria, 1 Asiago



Contatti IAT

mail: info@asiago.to



sede: Piazza Carli, 1 Asiago