Trekking e meditazione a Lago di Fimon

L'Opposto della violenza organizza una libera uscita al lago Fimon, la voglia di stare insieme e condividere del tempo attraverso le nostre passioni.

SABATO 15/10/2022 ALLE ORE 09:30

Trekking e meditazione

Lago di Fimon

Partenza alle 9.30 dal lago, con due gruppi. Ritrovo al parcheggio del lago.

Primo gruppo, partenza ore 9.30.

Affronterà un percorso di 13 km con dislivello di 460 m, dove si potranno attraversa ed ammirare dei piccoli ruscelli in mezzo alla natura

Durata prevista 3 ore

Secondo gruppo partenza ore 11 farà un percorso di 4km intorno al lago, senza dislivello ma ammirando la natura e il suo dolce sentire.

Durata prevista 1 ora

Alle 12.30 circa i due gruppi si ritroveranno per mangiare insieme. per chi vuole pranzo a sacco o li vicino c'è un piccolo bar per ordinare qualcosa. Finita la sosta, comodamente e ammirando il panorama, ci sarà la meditazione per poter entrare ancora più in concessione con la natura, ascoltando i suoni delle campane tibetane , gong, tamburo e altri strumenti ancestrali.

Cosa portarsi?

acqua, cibo , abbigliamento comodo ,scarpe adatte a escursioni, materassino e plaid.

A cura di:

Federica Capecchi professionista sanitaria, appassionata sin da piccola di passeggiate e trekking in montagna potrà darvi consigli utili su come affrontare le gite e le escursioni . Nel suo percorso di studi ha partecipato a corsi di soccorso avanzato in montagna.

In questi anni ha affrontato numerosi viaggi e cammini, in gruppo ma anche in solitaria.

Amabile Bovo, operatrice del suono e terapista vibrazionale, da anni impegnata nella ricerca dell' espressione più autentica dell' Essere. Accompagna gruppi attraverso danza e meditazione ad un esplorazione interiore profonda, dando luce alle qualità di ognuno.

E' gradita la prenotazione per poter organizzare al meglio i gruppi, non è prevista nessuna tessera, l'evento è ad offerta libera. Le offerte saranno destinate a portare avanti i progetti del loppostodellaviolenza.

Per prenotazioni ed informazioni loppostodellaviolenza@gmail.com o telefonicamente al 3496188369 .