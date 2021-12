Trekking: Costozza, la Perla dei Berici

Questo percorso storico-naturalistico ruota intorno al bellissimo borgo di Costozza di Longare, sui Colli Berici, un piccolo gioiello, ricco di edifici storici e di bellissimi scorci. Si parte di fronte alle Ville Da Schio (XVIII sec.) dal parcheggio della 'Botte del Covolo', una vecchia ghiacciaia oggi trasformata in famosa osteria. Si passerà per la chiesetta di S. Mauro Abate (XVIII sec.) con la torre campanaria del XI secolo. Poi si sale per un piccolo sentiero verso il Monte Brosimo, attraverso fitti boschi ricchi di covoli, anfratti ed ampi prati. Si vedrà anche il famoso Covolo di Santa Tecla. Scendendo si passa per una facile strada sterrata e una breve deviazione (che si inoltra nella fitta boscaglia) che porta al ponte Murmurio, un ponte di roccia naturale in mezzo al bosco.

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 DALLE ORE 08:45 ALLE 13:00

t??????? ??? ?????? ????????? ? ????? ???? ???????? ? ???????? ?? ??????? (??)

?????????: 7,5KM - ??????????: 250 MT - ???????????: MEDIO-FACILE (difficoltà media solo il primo tratto in salita) - ??????: 3,5 ore circa - ???????: ore 8.45 presso la “Botte del Covolo” a Costozza - ????????: ore 9.00 - ????? ?? ?????????: Ville da Schio, Chiesetta di S. Mauro Abate, Ponte Murmurio, Covolo di Santa Tecla - Guida: Laura Torresin, guida naturalistica.

?????: € 7.00 per i tesserati, € 10.00 per i non tesserati

terme@aquaemotion.org - 049.8170466