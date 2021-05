Trekking con le capre tra sentieri e casoni

Trekking con le capre che ci porterà in cammino sui sentieri tra la contrada di Sandonà e i suoi casoni, ora in quasi totale stato di abbandono, ma un tempo importanti per consentire agli abitanti della contrada di far pascolare nei terreni marginali i pochi capi di bestiame che ogni famiglia possedeva.

Tra questi animali le capre la facevano sicuramente da padrona. Sarà un trekking che ci farà viaggiare nel tempo, in simbiosi tra animali e natura.

Per i bambini è richiesta una buona attitudine a camminare.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

PARTENZA: domenica 9 maggio ore 9.00 da Piazza San Marco, contrada Sandonà, Caltrano

DISLIVELLO: 300m

DA PORTARE IN ESCURSIONE: scarponi da montagna, pantaloni lunghi, vestiario a strati. Da non dimenticare l'acqua per l'intera escursione (almeno 1 litro) in quanto durante il percorso non sono presenti punti di approvvigionamento.

OBBLIGATORIO: essere muniti di mascherina personale e gel igienizzante.

COSTO: € 15,00 adulti

€ 10,00 bambini sotto i 15 anni

INFO E PRENOTAZIONI:

346 2310557 Thomas

333 7771696 Chiara

Event by Asini in cammino

Piazza San Marco, 36030 Caltrano VI