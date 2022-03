Trekking con gli asini sulle Piccole Dolomiti

Si percorrerà un sentiero immerso nei boschi che, attraverso i suoi continui scorci panoramici, porterà alla scoperta dapprima della pianura veneta, per affacciarsi poi al lato sud dell'altopiano, il monte Novegno ed infine il monte Pasubio e il Carega.

Sarà un'escursione che riempirà gli occhi di tanti bei paesaggi e sicuramente che ci metterà anche un certo languorino!

Pranzo all'agriturismo Cà Semola immerso nel verde con tanti animali, luogo di partenza e arrivo della escursione, si possono assaggiare tanti prodotti tipici con menù alla carta

La prenotazione del pranzo è obbligatoria al momento dell'iscrizione.

Bambini e ragazzi potranno a turno salire in sella agli asini dove il percorso lo permette!

DOMENICA 6/03/2022 DALLE ORE 10:00 ALLE 12:00

PARTENZA: ore 10.00 da "Agriturismo Ca' Semola", Via raga, Località Raga Alta, 1, Torrebelvicino VI

DA PORTARE IN ESCURSIONE: scarponi da montagna, pantaloni lunghi, vestiario a strati. Da non dimenticare l'acqua per l'intera escursione (almeno 1 litro) in quanto durante il percorso non sono presenti punti di approvvigionamento.

OBBLIGATORIO: essere muniti di mascherina personale e gel igienizzante.

COSTO: € 15,00 adulti

€ 10,00 bambini sotto i 15 anni

(escluso il pranzo)

INFO E PRENOTAZIONI: 346 2310557 Thomas

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA