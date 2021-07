Trekking someggiato tra le antiche contrade di Treschè Conca per visitare un angolo di altopiano ricco di storia e identità, che rispecchia a pieno la vita semplice della gente di un tempo tra stradine, boschi, muretti a secco e case costruite in pietra.

L'escursione di media difficoltà si svilupperà su un percorso di circa 6 km tra strade sterrate e strade asfaltate poco trafficate con un dislivello in salita di circa 250 m.

VENERDÌ 23 LUGLIO DALLE ORE 9:30 ALLE 12:00

Trekking con gli asini tra le contrade di Treschè Conca

PARTENZA: Fontana degli Elfi (vicino alla Chiesa di Treschè Conca)

DA PORTARE IN ESCURSIONE: scarponi da montagna, pantaloni lunghi, vestiario a strati, cappellino e crema solare. Da non dimenticare acqua per l'intera durata dell'escursione ( almeno 1.5 litri ) in quanto durante i percorso non sono presenti punti di approvvigionamento d'acqua.

OBBLIGATORIO essere muniti di mascherina e gel disinfettante.

COSTO: 15€ adulti

10€ bambini sotto i 15 anni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per info e prenotazioni :

3462310557 Thoma