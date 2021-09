𝑻𝒓𝒂 𝒍𝒆 𝑴𝒂𝒍𝒈𝒉𝒆 𝒅𝒊 𝑪𝒂𝒍𝒕𝒓𝒂𝒏𝒐: 𝒇𝒊𝒏𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒊𝒏 𝒂𝒍𝒑𝒆𝒈𝒈𝒊𝒐 - trekking sull’altopiano di asiago & pranzo in malga

Con questa escursione siΒ percorrere una parte dell’affascinante Giro delle Malghe di Caltrano, sul versante sud-occidentale dell’Altopiano di Asiago. Un percorso in cui brevi tratti boschivi si alterneranno ad ampi prati e pascoli, che in questo periodo si stanno spopolando: la stagione dell’alpeggio, infatti, Γ¨ giunta al termine e le mandrie fanno ritorno in pianura. SarΓ quindi un’ottima occasione per parlare dell’antica pratica della transumanza, salutando l’estate e godendo dei primi colori dell’autunno. Durante ilΒ cammino, ci sarΓ una sosta per pranzare nella Malga Foraoro, che delizierΓ con i suoi prodotti tipici e i fantastici panorami della vallata sottostante. Un itinerario davvero suggestivo, che regalerΓ spettacolari viste sulla Val d’Astico e sulla pianura veneta.

Domenica 26 settembre

Dalle ore 10:00 alle ore 16:30

Info Tecniche: DifficoltΓ : facile

Lunghezza: 11 km

Dislivello: 300 m

Chi PuΓ² PartecipareΒ

Itinerario di livello facile adatto a tutti, comprese famiglie con bambini da 8 anni in su abituati al cammino.

Per chi volesse venire accompagnato dal proprio cane, vi chiediamo gentilmente di segnalarcelo in fase di prenotazione in modo da valutarne l’idoneitΓ .



Abbigliamento e AttrezzaturaΒ

Consigliamo di vestirsi a strati

scarpe da trekking

k-way o poncho impermeabile

copricapo

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

zaino

pranzo al sacco

snack

acqua (1,5 litri)

medicine personali

creme solari

mascherina, gel disinfettante

Luogo di RitrovoΒ

Ore 10:00 parcheggio di Bocchetta Granezza, Strada Monte Corno, 36046 Lusiana VI - https://goo.gl/maps/c1zRnb8AxjCoAetm9

*Per chi viene da Venezia contattare Chiara: 3406118758

QuotaΒ

Adulti - Escursione & MenΓΉ completo*: €51,00

Adulti - Escursione & MenΓΉ ridotto*: €43,00

Adulti - Escursione & MenΓΉ panino*: €39,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti - Escursione & MenΓΉ completo: €38,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti - Escursione & MenΓΉ ridotto: €30,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti - Escursione & MenΓΉ panino: €26,00

Bambini fino agli 8 anni compiuti - Escursione gratuita. MenΓΉ panino: €14,00 o MenΓΉ bambino: €12,00



La Quota Comprende:

n.1 Guida Ambientale Escursionistica

n.1 Accompagnatore Turistico

Pranzo in malga a scelta tra:

*Menù completo: primo piatto, tagliere, dolce, caffè, grappino, succo di mela/birra piccola/un quarto di vino e acqua

*Menù ridotto: piatto di affettati misti formaggi e polenta, 1/2 porzione di primo, dolce, caffè, succo di mela/birra piccola/calice di vino e acqua

*Menù panino: panino, dolce, caffè, succo di mela/birra piccola/calice di vino e acqua

*MenΓΉ bambino: piattino di affetti, polenta e formaggio, dolce, succo di mela e acqua

Vi chiediamo di segnalarci al momento dell'iscrizione eventuali intolleranze/allergie alimentari



La Quota Non Comprende:

trasporto

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce β€œLa quota comprende”



Chi AccompagnerΓ Β

Chiara Bertacco - Guida Ambientale Escursionistica

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzazione e Accompagnamento



Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

Chiara: 3406118758

Alice: 3495805310

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/MTTQNWLNbNMenaEZ6



Il semplice "parteciperΓ²" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione.



?? Chiusura Iscrizioni ??

Entro le 18:00 di sabato 25 settembre



L'uscita potrΓ essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.



? Regolamento ?

L'iscrizione e la partecipazione all'escursione prevede la lettura e l’accettazione del regolamento presente nel form d'iscrizione.



?? ATTENZIONE ?? per partecipare occorre prendere visione e accettare il REGOLAMENTO GENERALE e ANTI-COVID presente nel form d'iscrizione.

L'escursione sarΓ svolta a numero chiuso e in sicurezza, in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante).

