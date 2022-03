Escursione sulle colline di Marostica con brunch finale

UN BEL TREK & BRUNCH DOMENICALE

Si parte dal centro storico di Marostica per salire sulle colline di San Benedetto, affascinanti alture dalle linee sinuose che a tratti ricordano i paesaggi toscani. Un percorso tra vigneti, uliveti e ciliegi in fiore che si alternano a tratti di bosco e pascoli, con splendidi scorci panoramici. Al termine dell’escursione, per chi lo vorrà, c'è la possibilità di un ricco brunch presso il bar La Stazione!

N.B. Prenotazione obbligatoria!

Domenica 3 aprile 2022

Ore 8:45

Ritrovo presso il bar La Stazione (Marostica) | link Maps: https://goo.gl/maps/uK8uptnmsbBHyEcc9

DURATA: circa 3 ore, soste incluse



LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 7 km, dislivello 150 m.

COSTI ESCURSIONE CON GUIDA NATURALISTICO-AMBIENTALE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

BRUNCH € 15,00

Il menu comprende:

- Riso con verdure dell'orto, nuggets di pollo e salsa caesar

- Maritozzo uova e bacon

- Cicchetto con mozzarella in carrozza

- Pancake con crema pasticcera e frutti rossi

- Rotolo al cacao con crema al caffè

- Yogurt muesli croccante e cioccolato fondente

- Insalatina frutti e semi tostati

A scelta:

- Caffè o cappuccino

- Polpa 100% frutta: mela, pesca o ciliegia

Acqua

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking (o comunque scarpe con suola grippata), scorta personale d'acqua, abbigliamento idoneo alla stagione, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (tessera n° VE281)



L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.