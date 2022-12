"La Traviata" al Teatro Comunale di Vicenza, per festeggiare i 15 anni

Uno spettacolo fuori abbonamento per festeggiare i 15 anni del Teatro Comunale di Vicenza, sabato 10 dicembre alle 20.00 in Sala Maggiore: sarà “La Traviata” ad introdurre il brindisi (ideale e reale) per i 3 lustri di vita del Teatro della Città, una realtà che seppure in un tempo breve, si è già affermata come punto di riferimento in ambito culturale, artistico e sociale.

“La Traviata” di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave maestro concertatore e direttore d’orchestra Stefano Giaroli, regia di Renato Bonajuto sarà presentata da Fantasia in RE, con coro e orchestra dal vivo, il Coro dell’Opera di Parma e l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane. Alla fine dello spettacolo è previsto un brindisi nel Foyer del Teatro.

“La Traviata” è il terzo titolo della cosiddetta trilogia popolare di Giuseppe Verdi, con “Il trovatore” e “Rigoletto”; fu in parte composta nella villa degli editori Ricordi a Cadenabbia, sul lago di Como. La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro La Fenice il 6 marzo 1853 ma, a causa di interpreti non all’altezza e per il soggetto all’epoca considerato scabroso, non ebbe il successo che Verdi si attendeva; fu ripresa il 6 maggio dell'anno successivo, sempre a Venezia, al Teatro San Benedetto, in una versione rielaborata e diretta dal compositore stesso ed ottenne infine una degna accoglienza. A causa della critica alla società borghese dell’epoca che la trama contiene, l'opera in alcuni teatri fu rimaneggiata dalla censura e messa in scena con alcuni pezzi totalmente stravolti; sempre per sfuggire alla censura, l’ambientazione fu decontestualizzata e spostata dal XIX al XVIII secolo.

Per le rivoluzionarie e scabrose tematiche trattate (Violetta è una prostituta che decide di cambiare vita nell’inutile tentativo di farsi accettare dalla società borghese che continua a considerarla un’immorale), per la perfezione melodica e l’asciuttezza ed efficacia delle orchestrazioni, l’opera è considerata non solo uno dei capolavori di Verdi, ma un “classico” del teatro musicale, in cui una grande figura di donna vive appassionatamente e disperatamente il conflitto con i pregiudizi morali della società. Per quanto riguarda la trama, il romantico idillio vissuto nella casa di campagna tra Violetta e Alfredo Germont termina improvvisamente quando il padre del giovane, turbato dalla relazione scandalosa tra i due, convince Violetta a lasciarlo per il suo bene e il buon nome della famiglia, pur sapendo che la donna è seriamente malata di tisi; Alfredo, sconvolto, viene a conoscenza della verità solo quando Violetta è ormai sul letto di morte.

L’opera, nel cuore di tutti per la sua storia e le sue arie, è ricca di melodie memorabili come il celebre brindisi “Libiamo ne’ lieti calici” o l’esuberante “Sempre libera”, esempi eccellenti del lirismo dell’opera italiana; si caratterizza per le sfumature emozionali del dramma, dall’esaltante scoperta dell’amore al confronto doloroso con la realtà, fino all’inevitabile tragica conclusione. Lo sfarzo delle scene e dei costumi d’epoca accentua il realismo di una storia commovente basata su fatti veri (la versione di Dumas è in parte una vicenda autobiografica).

“La Traviata” viene proposta al Teatro Comunale di Vicenza nell’allestimento di Fantasia in RE con il coro dell’Opera di Parma e con l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, una formazione specializzata nell’accompagnamento di produzioni liriche e operettistiche, direzione del maestro Stefano Giaroli. Il Coro dell’Opera di Parma, è una compagine vocale che raccoglie la secolare tradizione corale della Città, una garanzia di professionismo e competenza, grazie al vasto repertorio consacrato alla lirica e alla musica sinfonica.

I biglietti per lo spettacolo “La Traviata” (ne restano ancora pochi) costano 42 euro il biglietto intero, 35 euro il ridotto over 65 e 28 euro il ridotto under 30. La serata inizia alle 20.00.