Il thriller “Trappola per un uomo solo” in scena domenica pomeriggio

Terzo appuntamento in cartellone domenica 6 febbraio alle 16.30, al Teatro San Giuseppe (Mercato nuovo), per la 23ª edizione della rassegna “TeatroSei”, organizzata dall’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Vicenza e dal Comitato provinciale di Vicenza della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita), con la collaborazione delle compagnie La Ringhiera e Lo Scrigno e con la partecipazione delle Parrocchie di San Giuseppe e San Lazzaro.

La pluripremiata Compagnia dell’Orso di Lonigo proporrà il thriller “Trappola per un uomo solo” di Robert Thomas. Al centro della vicenda ecco Daniel ed Elisabeth, sposati da soli tre mesi. I due si trovano in vacanza a Chamonix, ma un giorno Elisabeth scompare. Daniel chiama la polizia, ma quando le indagini prendono il via si presenta una donna che afferma di essere proprio Elisabeth. Daniel, però, nega di conoscerla. Chi sta mentendo? E per quale motivo?

TeatroSei: domenica 6 febbraio “Trappola per un uomo solo” con la Compagnia dell’Orso di Lonigo. Ingresso unico a 7 euro. Accesso consentito nel rispetto delle disposizioni sanitarie.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate): 327 9339863 dal mercoledì precedente ogni spettacolo, dalle 14 alle 20.