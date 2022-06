Escursione: Tramonto sulla Strada delle 52 Gallerie

Tramonto Sulla Strada Delle 52 Gallerie, escursione in programma sabato 2 luglio 2022 ore 14.

Uno splendido trekking storico-naturalistico, la Strada delle 52 Gallerie del Pasubio è uno fra gli itinerari più conosciuti della Grande Guerra.

La Strada è lunga 6300 metri: 2300 sono in galleria, i restanti scavati nella roccia a mezza costa: una vera e propria opera ingegneristica, che percorrendola, riporta alle vicende storiche che hanno costruito il nostro presente.

Per arrivare al Rifugio A. Papa nel tardo pomeriggio, dove ammirare le Piccole Dolomiti e le vette circostanti, per poi tornare lungo gli Scarubbi con le luci del tramonto ed il luccichio della volta stellata.

CHI PUO’ PARTECIPARE?

L’ itinerario è di medio impegno, adatto agli escursionisti con buon allenamento. Adatto alle famiglie con bambini abituati alla camminata, dai 12 anni in su

ATTREZZATURA RICHIESTA

Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione, bastoncini da trekking (per chi li usa), zaino, pila frontale o torcia a mano, acqua, snack, consigliati mascherina e gel disinfettante

DATI TECNICI ESCURSIONE

Difficoltà: E (escursionistico – medio)

Dislivello: +800 m ca

Durata: 6 h ca (variabili in base alle soste)

Lunghezza: 16 km ca

CENA AL SACCO

Guide Ambientali Escursionistiche: Stefano Torcelli e Alessia Toso

FINE ESCURSIONE ore 21.30 circa

QUANDO E A CHE ORA?

SABATO 2 LUGLIO 2022 Orario di ritrovo: ore 14.00

IL COSTO

Adulti € 20,00

Ragazzi fino ai 16 anni compresi € 15,00

Partecipare agli eventi di Trekkin2thewild – Nature Travel è molto semplice. Ecco le linee guida per l’iscrizione e la partecipazione alle nostre proposte…

via email all’indirizzo info@trekkin2thewild.com

via whatsapp, sms o telefonata al 3492188652

PUNTI DI INTERESSE

Strada delle 52 gallerie del Pasubio

Trekking pomeridiano

Rifugio A. Papa