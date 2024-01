Tramonto in vigna & torcolato: escursione sui colli del vino con degustazione in cantina

Indirizzo non disponibile

Ogni terza domenica di gennaio si tiene la "Prima" del Torcolato DOC Breganze, giornata volta a celebrare il passito tipico della zona.

Per l'occasione abbiamo pensato ad un evento che si terrà il giorno prima, sabato 20 gennaio: faremo una piacevole escursione pomeridiana nel cuore della zona DOC Breganze, ammirando il tramonto tra i vigneti

Dopo la camminata si verrà accolti da Lara, titolare di Transit Farm, azienda vinicola biologica a conduzione familiare.

Si visiterà la cantina scoprendo speciali tecniche di vinificazione e termineremo con una degustazione di 3 vini tra cui il loro torcolato, realizzato con uve essiccate direttamente in vigna. Il tutto sarà abbinato a salumi e formaggi locali

ESCURSIONE SUI COLLI DI FARA VICENTINO E SALCEDO CON DEGUSTAZIONE VINI E VISITA CANTINA

QUANDO: sabato 20 gennaio 2024

Ore 14:45

Ritrovo presso Transit Farm (Fara Vicentino) | link Maps: https://g.page/transitfarm?share

DURATA: circa 5 ore con soste, degustazione e visita in cantina incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: Facile. Lunghezza 6 km, dislivello 200 m.

COSTI

ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

APERITIVO IN CANTINA

€ 20,00

La quota comprende:

- Degustazione di 3 vini biologici

- Ricco tagliere di salumi locali e formaggio di malga



EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, spuntino, abbigliamento a strati, giacca antipioggia, torcia frontale o portatile.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima (o fino ad esaurimento posti) via whatsapp/sms - email - sito web:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com

https://www.chiarabertacco.it/tramonto-in-vigna-e-torcolato/



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA