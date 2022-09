Tramonto in vigna: escursione sulle colline tra Fara e Salcedo con degustazione in cantina

ESCURSIONE AL TRAMONTO CON APERITIVO FINALE IN CANTINA

Piacevole escursione pomeridiana sulle colline tra Fara Vicentino e Salcedo. Si parte da Fara, cuore della zona DOC Breganze, per un itinerario ad anello: percorreremo un tratto del torrente Chiavone Bianco per proseguire su sentieri che attraversano vallecole, prati e vecchie contrade, tra racconti di natura e storia locale. Attenderemo il tramonto del sole in un vigneto panoramico da cui godremo di visuali sulle pendici sud-occidentali dell'Altopiano dei Sette Comuni e sulle piccole Dolomiti.

Infine, per chi lo vorrà, ci si potrà fermare per un aperitivo presso Transit Farm, azienda agricola biologica a conduzione familiare che produce vini di alta qualità. Avremo modo di visitare la cantina e di degustare una selezione di 3 vini abbinati a salumi e formaggi locali.

QUANDO: sabato 24 settembre 2022

Ore 15:45

Ritrovo presso Transit Farm (Fara Vicentino) | link Maps: https://g.page/transitfarm?share

DURATA: circa 4,5 ore, soste e degustazione incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 6 km, dislivello 200 m.

COSTI

ESCURSIONE CON GUIDA NATURALISTICO-AMBIENTALE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

APERITIVO IN CANTINA € 20,00

Il costo comprende:

- Degustazione di 3 vini biologici

- Tagliere di salumi locali e formaggio di malga

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking (o comunque scarpe con suola grippata), scorta personale d'acqua, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA