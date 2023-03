Tramonto in collina: escursione sulle colline di Marostica con apericena solidale

Si parte dal centro storico di Marostica per salire sulle colline di San Benedetto, affascinanti alture dalle linee sinuose che a tratti ricordano i paesaggi toscani.

Un percorso tra vigneti e oliveti che si alternano a tratti di bosco e pascoli, con splendidi scorci panoramici e la luce del tramonto a rendere il tutto ancor più suggestivo.

Al termine dell'escursione ci sarà la possibilità di partecipare ad un apericena solidale presso il bar La Stazione: un'iniziativa a sostegno di Nutrizionisti Senza Frontiere, associazione umanitaria che lotta contro la malnutrizione e promuove il diritto alla nutrizione, in Italia e nel Sud del Mondo.

ESCURSIONE SUI COLLI DI MAROSTICA AL TRAMONTO CON APERICENA SOLIDALE

QUANDO: sabato 8 aprile 2023

Ore 16:15

Ritrovo presso il bar La Stazione (Marostica) | link Maps: https://goo.gl/maps/uK8uptnmsbBHyEcc9

DURATA ESCURSIONE: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 7 km, dislivello 150 m.

COSTI

ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

APERICENA SOLIDALE

€ 20,00*

Il menu include:

- drink Capostazione o analcolico con puro succo di mela

- riso con verdure dell'orto

- 3 varietà di tartine

- tortilla di patate classica

- crudité di verdure con vinaigrette

- nachos

*Parte del ricavato verrà devoluto a Nutrizionisti Senza Frontiere.

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), spuntino, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 11.00 del giorno stesso (o fino ad esaurimento posti) via whatsapp/sms o email:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com

In fase di prenotazione si prega di comunicare il numero di partecipanti fornendo, per ogni adulto, i dati per la fatturazione:

- nome e cognome

- codice fiscale

- indirizzo di casa

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA