Tramonto e stelle a Monte Zovetto

Con un facile ed inedito percorso visiteremo i luoghi di grandi battaglie, testimoniate da monumenti, osservatori, cimiteri, campi divelti a colpi di bombe e trincee oggi restaurate.

Saranno dapprima la calda luce del tramonto e poi le stelle a guidarci nell’attraversare dolci pendii dediti all'alpeggio e boschi profumati che ci conducono a rialzi naturali, da cui non si scorgono più nemici ma solo una Natura incantata che aspetta solo di essere conosciuta ed amata.

Con il buio cielo di montagna, la volta celeste ci saprà emozionare anche grazie ai racconti avvincenti della Guida su curiosità scientifiche e mitologiche.

Sabato 20 Febbraio 2021 dalle 16.30 alle 19.30

Passeggiata o ciaspolata guidata in al tramonto e in notturna con Asiago Guide con percorso ad anello inedito.

META: Monte Zovetto - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

In collaborazione con la proloco di Cesuna

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 220 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti, pila frontale.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: alle ore 16.30 al parcheggio del Rifugio Kubelek - Via Monte Zovetto, 2, 36010 Cesuna VI -https://g.page/kubelek?share

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com

Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni.

Siamo a disposizione per famiglie, scuole, gruppi e privati che vogliono scoprire questo territorio in sicurezza e con la competenza di una guida.

IMMERGERSI NELLA NATURA APPREZZANDONE LE MERAVIGLIE.

Scoprire la storia dei luoghi che incontreremo, con la calma e la piacevolezza del camminare:

questo è ciò che vi offriamo! Un’esperienza sostenibile grazie alla quale risvegliare

i sensi e rigenerare la mente…