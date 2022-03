Tramonto e Stelle a Campomezzavia

Passo dopo passo si attraversano dolci pendii che d’estate sono dediti al pascolo, incorniciati dai profumati boschi di faggio e abete.

Ci si dirige verso Malga Camporossignolo accompagnati dai caldi colori del tramonto in Montagna che rigenerano il corpo e la mente.

Quando sarà calato il buio, ci si ferma ad osservare la miriade di stelle, quì la guida acconterà tante curiosità scientifiche e mitologiche!

Sabato 12 Marzo 2022 dalle 17.00 alle 20.00

Ciaspolata guidata al tramonto e ritorno in notturna con Asiago Guide e al termine cena al Ristorante Campomezzavia

META: i boschi e i pascoli innevati - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Al termine è possibile fermarsi a cena al Ristorante Campomezzavia per gustare i tipici sapori del territorio.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti, pila frontale (possibilmente con luce rossa).

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

COSTO DELLA CENA:

20€ a persona per un menù tipico con zuppa di porcini, piatto del montanaro, acqua vino e caffè .

30€ a persona per una cena con il baccala con: polenta e baccalà mantecato, baccalà fritto in pastella, maccheroncini al ragù di baccalà, risotto al baccalà, polenta e baccalà alla vicentina, contorni, dolce, caffè.

RITROVO: ore 17.00 al parcheggio Ristorante Campomezzavia - Via Campomezzavia, 39, Asiago VI

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com.

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.