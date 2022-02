Tramonto e alba da monte Verena

Escursione di particolare interesse storico-ambientale nel cuore dell’altopiano di Asiago.

Si percorre la vecchia strada militare che conduce al forte e al rifugio Verena. Si arriva in vetta poco prima del tramonto per ammirare i mille colori della sera, a cui seguiranno la cena e pernottamento in rifugio. Il giorno seguente, dopo la colazione visita del forte, quel terribile quanto fragile “Dominatore degli altipiani” da cui si sparò il colpo che segnò l'ingresso dell'Italia nella Grande Guerra.

Il ritorno si svolgerà lungo il bosco e il sentiero delle malghe, alternando elementi naturali a quelli del pascolo di alta quota che caratterizzano l’Altopiano dei sette comuni.



ATTREZZATURA NECESSARIA: scarpe da trekking, bastoncini, ramponcini, abbigliamento adeguato alle temperature, acqua e bevande calde, snaks.

TARIFFA: 80 euro (di cui 50 euro per cena, colazione e pernottamento con lenzuola incluse)

DIFFICOLTA': media

DISLIVELLO: 470 metri

DURATA: andata primo giorno 3 ore (soste incluse); ritorno secondo giorno 3 ore (soste incluse)

DURATA EVENTO: h 22,30

DISTANZA: 15 km

LUOGO DI RITROVO: parcheggio rifugio Verenetta ore 14:00



Si ringrazia @MICHELEBOSCOLOPONTIN per la bellissima foto e gentile concessione