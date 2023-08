Tramonto da Bocchetta Paù, escursione serale all'Altar Knotto in Altopiano

L’Altar Knotto è una suggestiva formazione rocciosa dell'Altopiano di Asiago, posta a strapiombo sulla Val d’Astico, la cui forma ricorda quella di un grande altare in bilico tra cielo e terra.

Questo luogo ha evocato da sempre racconti più o meno leggendari che collegano la natura al mondo dell’immaginario popolare.

La bellezza di questo sito è dovuta non solo alle suggestive formazioni rocciose, ma anche alla rigogliosa flora presente che passa rapidamente dalle piante termofile dei ciglioni alla vegetazione tipicamente alpina delle nostre montagne.

Una passeggiata tra i boschi di faggio e panorami indimenticabili, accompagnati dalla calda luce del tramonto e dalle stelle che risplendono nel buio cielo di montagna regala emozioni uniche, da vivere in compagnia!

Mercoledì 16 agosto 2023 dalle 18.30 alle 21.30

Passeggiata guidata naturalistica e sulle leggende cimbre al tramonto e in notturna

META: Altarknotto (Rotzo) - Altopiano dei Sette Comuni (VI)

RITROVO: ore 18.30 al parcheggio di Spiazzo Garibaldi - Via Verenetta, Rotzo VI

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, sono presenti tratti moderatamente esposti.

COSTO: 15€ a persona per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni. La prenotazione è obbligatoria. INFO: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, occhiali da sole, cappellino, eventualmente una torcia frontale possibilmente con luce rossa fissa.