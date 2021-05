Passeggiata al tramonto al Lago di Fimon

Ripercorrendo le peculiarità di questo specchio d’acqua veramente speciale saliremo attraverso i ricchi boschi per goderci il tramonto in una vera e propria terrazza naturale sul lago.



La prenotazione è obbligatoria.



Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.



DIFFICOLTÀ: medio-facile



Il percorso è ad anello di 5km, non presenta particolari difficoltà tecniche. Il dislivello in salita è inferiore ai 150 m



DA PORTARE CON SÉ: scarponcini, vestiario a strati, k way, acqua (almeno 1 litro)

COSTO: 10€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 18 anni.

Guida: Federico Corato, Guida Ambientale Escursionistica

Punto di incontro: Parcheggio del Lago di Fimon https://goo.gl/maps/qGbRP6TsDZdSuFG79

Data: Venerdì 28 maggio 2021

Orario: 18:30

Durata: 2 ore circa

Info e prenotazioni Tel. 3402908470

