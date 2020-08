"Crediamo nello stupore, nell'artigianato, negli oggetti che si trasformano, nella parola che diventa corpo e nel corpo che parla. Evviva il riso, quello sano che evoca e abbatte i muri e ci permette di essere un poco naif." Così si presenta Stivalaccio Teatro che sarà in scena con il suo spettacolo "Tragicommedia per attore solo solo" martedì sera al Porto Burci.

Un teatro popolare e popolato di persone, di idee, di luci, di sguardi e di storie da raccontare.



Divertente, sarcastico, coinvolgente, un attore solo con il suo carrozzone, abbandonato dai suoi compagni, ricostruisce con l'aiuto degli spettatori le tragicomiche avventure della sua compagnia. Prendendo il loro spettacolo principe L'edipus l'attore interpreta tutti i personaggi della storia in uno strano minestrone tra vita teatrale e finzione. La lingua testoriana viene sublimata da regionalismi e improvvisazioni che ne rivelano schietta e cinica efficacia.

Di e con Silvio Barbiero

Tratto da Edipus di Testori

Costumi Lauretta Salvagnin

Scene Alberto Nonnato

Ingresso: 7,00 euro

Porto Burci - Contrà dei Burci, 27 Vicenza

Martedì 18 agosto ore 21.15