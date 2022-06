Tradizionale Sagra di San Luigi a Treschè Conca

Indirizzo non disponibile

Dal 1 al 3 luglio 2022 torna a Tresche Conca la Sagra di San Luigi presso l'arena vicino alla chiesa in via Chiesa 88 nell'Altopiano dei Sette Comuni con musica live, balli di gruppo, giochi per bambini, sport e stand gastronomico. Tre giorni con stand gastronomico, musica live, torneo di calcio a 5 e tanto divertimento.

Programma 2022