Tra le colline di Caltrano: escursione sulle pendici dell'Altopiano di Asiago

Caltrano, paese situato sulla riva sinistra del torrente Astico, ai piedi dell'Altopiano dei Sette Comuni: si parte dalla sua piazza per dirigersi verso le colline, in passato coltivate e abitate come ci testimoniano le antiche contrade oggi silenziose e semideserte. Lungo il cammino si scoprirà la storia e la natura di questi luoghi, fermandosi spesso ad ammirare scorci, paesaggi e le fioriture della primavera ormai alle porte.

Domenica 13 marzo 2022

Ore 9:00 | Ritrovo presso Piazza Dante a Caltrano

DURATA: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 6 km, dislivello 220 m.

COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi da 11 a 16 anni

Gratis sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), spuntino, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

? chiara.guidanatura@gmail.com

Tel. 348 8630711

Evento di Chiara Bertacco - Guida Ambientale Escursionistica

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.