Tra lavanda e mirtilli: escursione sulle colline di Marostica con visita a due aziende agricole

Passeggiata sulle colline di Marostica, con il Castello Superiore a fare da sfondo.

L'itinerario di "Viola bacia tutti"... di mercoledì!

Ebbene sì, non serve andare in Provenza per ammirare un romantico campo di lavanda in fiore. La lavanda a km zero la potete trovare a Marostica, adagiata sui fianchi di un colle con splendida vista sul Castello Superiore!

Se poi ci aggiungiamo che a Marostica c'è pure una coltivazione di mirtilli bio pronti da gustare in questo periodo, è una combo perfetta.

Un'escursione tra le colline alla scoperta di due aziende agricole locali:

- l'azienda agricola di Marco Pigatto e il suo lavandeto,

- l'azienda agricola di Maria Rita Frison e il suo impianto di mirtilli biologici.

Sarà anche possibile acquistare i prodotti delle due aziende agricole: mirtilli freschi bio, olio essenziale di lavanda, idrolato di lavanda, sacchetti profumati.

UN MERCOLEDì CHE SI TINGE DI VIOLA E DI BLU

QUANDO: mercoledì 22 giugno 2022

Ore 9:00

Ritrovo presso l'azienda agricola Frison Maria Rita (Marostica) | link Maps: https://goo.gl/maps/5QuXaeT5iq8opSkB9



DURATA ESCURSIONE: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 5 km, dislivello 100 m.



COSTO DELL'ESCURSIONE € 15,00

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, spuntino, abbigliamento idoneo alla stagione, giacca antipioggia, cappello e protezione solare.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via sms/whatsapp o email:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche