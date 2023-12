'Tra la guancia e il collo', presentazione letteraria di Edoardo Gallo con Michela Valsecchi

Domenica 17 dicembre 2023 alle ore 17:00, Spazio Rizzato, il progetto culturale di Ottica Rizzato, ha il piacere di ospitare nuovamente a Marano Vicentino il pluripremiato poeta vicentino Edoardo Gallo per la prima presentazione nell’Alto Vicentino della sua nuova raccolta di poesie “Tra La Guancia e Il Collo” edita nel 2023 da Libero di Scrivere®.

Durante l’incontro dialogherà con l’autore la professoressa Michela Valsecchi di Prosa&Prosit, offrendo ai partecipanti l'opportunità di immergersi nell’universo poetico di Gallo e scoprendo il processo creativo dietro le pagine del libro. La presentazione letteraria sarà un'occasione imperdibile per gli amanti della poesia e gli appassionati lettori; l'occasione ideale per ottenere una copia autografata del libro direttamente dall'autore.

Marzia Vianello scrive: si capisce già dal titolo della silloge che la declinazione poetica di Gallo dell’amore è un moto di corporeità: in “Tra la guancia e il collo”, infatti, lo spazio della poesia diventa luogo del desiderio, erotico e naturale; diventa luogo della passione, tanto fisica quanto mentale. Una fisicità che, in prima approssimazione, viene confermata dalla convergente tensione, intellettuale e propriamente erotica, che profila, definisce e dà compattezza all’intero corpus poetico.



La presentazione, seguita dalla sessione di firma autografi e da un piccolo rinfresco è a ingresso gratuito e patrocinata dal Comune di Marano Vicentino.





si consiglia la prenotazione a spaziorizzato@gmail.com