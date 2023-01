Tra il brenta e i Colli Bassanesi: escursione

Indirizzo non disponibile

Un percorso suggestivo che nella prima parte costeggia la riva destra del Brenta. Ci si ferma ad osservare la flora e la fauna tipiche di questi ambienti, per poi lasciare le sponde del fiume e dirigerci verso le colline del versante sud-orientale dell'Altopiano dei Sette Comuni.

Si passa per l'antica pieve di S. Eusebio e per il caratteristico borgo di Privà, da cui potremo ammirare un bel panorama sul bassanese prima di completare il nostro itinerario ad anello.

ESCURSIONE SULLA RIVA DESTRA DEL BRENTA E SULLE COLLINE BASSANESI TRA SANT'EUSEBIO E PRIVA'

QUANDO: mercoledì 11 gennaio 2023

Ore 9.00

Ritrovo presso il parcheggio del cimitero di Angarano a Bassano del Grappa (VI) | link Maps: https://goo.gl/maps/FmcYMyeERAT3Srv19

DURATA: circa 3,5 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 8,5 km, dislivello 200 m.

COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), spuntino, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (tessera n° VE281)