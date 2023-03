Tra i ciliegi in fiore, escursione in collina tra Marostica e Pianezze

Nel mese di aprile, le colline tra Marostica e Colceresa si punteggiano di bianco: sono i ciliegi, che in questo

periodo dell'anno danno spettacolo con le loro fioriture candide e delicate.

Un'escursione a piedi tra i colli è l’ideale per apprezzare colori e profumi di questo incanto primaverile.

Partendo da Pianezze, ci incammineremo su sentieri che attraversano ciliegeti, boschi e prati per un itinerario volto a celebrare il paesaggio collinare e una delle sue colture tipiche.

ESCURSIONE SUI SENTIERI DEI CILIEGI IN FIORE

QUANDO: mercoledì 12 aprile 2023

Ore 9:00

Ritrovo presso il parcheggio del campo sportivo di Pianezze | link Maps: https://goo.gl/maps/LyqaVQJBNJePYnqP7

DURATA: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 7 km, dislivello 250 m.

COSTI DELL'ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni



EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), spuntino, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via sms/whatsapp o email:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA