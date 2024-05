Tra colli e calici: escursione sulle colline di Breganze con aperitivo in cantina

ESCURSIONE SULLE COLLINE DI BREGANZE CON APERITIVO IN CANTINA



Escursione nel cuore della zona DOC Breganze, terra di grandi vini.

Partiremo dalla piazza di Breganze per un suggestivo itinerario che ci porterà ad immergerci nel tipico paesaggio collinare di quest’area, caratterizzato da ampie distese di vigneti in veste primaverile.



Lasciato il centro storico della città ci dirigeremo verso l'argine di un vivace torrente, per poi risalire la dorsale collinare tra filari, prati e boschetti.



Lungo il percorso visiteremo la Cantina Col Dovigo, storica azienda vitivinicola familiare. La proprietaria Valentina preparerà per noi un aperitivo in cortile con due calici di vino (Vespaiolo e Groppello) accompagnati da crostini con prodotti locali.



Chiuderemo l'anello attraversando i vigneti di proprietà, prestando particolare attenzione ai vitigni autoctoni.



Chicca finale: per chi lo desidera, su prenotazione è possibile concludere l'esperienza visitando il campanile di Breganze che con i suoi 90 metri di altezza è il terzo più alto del Veneto (e 14° in Italia!). La visita durerà circa 30 minuti, offerta libera.



QUANDO: sabato 18 maggio 2024

Ore 15:45

Ritrovo presso Piazza Giuseppe Mazzini a Breganze (VI) | link Maps: https://maps.app.goo.gl/bBJ7EKjEyFD454jk8

DURATA ESCURSIONE: circa 3 ore e mezza, soste e aperitivo inclusi.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: Facile.

Lunghezza 7 km

Dislivello 170 m

COSTI

ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni



APERITIVO IN CANTINA

€ 10,00

La quota comprende 2 calici di vino accompagnati da crostini con prodotti locali



EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, spuntino, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via whatsapp/sms - email - sito web:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA